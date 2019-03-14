Недавно в Twitter и Instagram появились аккаунты «Бабушкин подгон», посвящённые Немюгюнскому хлебозаводу из Якутии. В них публикуются фотографии бабушек в «молодёжном» стиле с продукцией завода.
На съемки неофициальной рекламы пригласили бабушек из Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также из частного пансионата. Пенсионерок шесть часов снимали с булочками, батонами, пончиками в разных нарядах.
Как пишет издание SakhaDay, проект создало и запустило агентство «Трюк». Компания организовала фотосъемку с продукцией Немюгюнского хлебозавода самостоятельно — сотрудники хлебозавода о кампании не знали.