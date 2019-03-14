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Якутских бабушек сфотографировали для рекламы хлебозавода 

Рамблер 1 час назад
Недавно в Twitter и Instagram появились аккаунты «Бабушкин подгон», посвящённые Немюгюнскому хлебозаводу из Якутии. В них публикуются фотографии бабушек в «молодёжном» стиле с продукцией завода.
На съемки неофициальной рекламы пригласили бабушек из Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также из частного пансионата. Пенсионерок шесть часов снимали с булочками, батонами, пончиками в разных нарядах.
Как пишет издание SakhaDay, проект создало и запустило агентство «Трюк». Компания организовала фотосъемку с продукцией Немюгюнского хлебозавода самостоятельно — сотрудники хлебозавода о кампании не знали.
Общество , Фото , Республика Саха (Якутия)
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