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Пока вы спали: Запрещенную ракету запустят в небо 

Рамблер 1 час назад

Крымчане вспоминают «русскую весну»

Крымчане вспоминают возвращение полуострова в состав России как восстановление исторической справедливости, пишут «Известия». Через два дня исполнится ровно пять лет со дня референдума, по результатам которого Крым стал российской республикой. По этому случаю «Известия» поговорили с участниками «крымской весны». Один из них, Анатолий Азардович, бывший в 2014-м командиром полка народного ополчения Крыма, назвал самым трагичным для себя событием тех дней митинг 26 февраля в Симферополе. В ходе того «мордобоя» сторонники Украины использовали против сторонников России газ, а самому Азардовичу воткнули нож в спину.

Миграционную политику РФ будут контролировать 24 человека

Миграционную политику России будут контролировать 24 человека, сообщает «Коммерсант». Ранее в России была принята новая концепция миграционной политики, которая подразумевает привлечение в страну до 2025 года 5-10 миллионов человек из сопредельных государств. На прошлой неделе была создана рабочая группа по реализации концепции. В нее вошли 24 человека (сотрудники разных ведомств и министерств и депутаты Госдумы), а возглавил группу глава управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.
«Именно через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой», — объясняет издание.

Приставы объяснили, как осадить коллекторов

Судебные приставы дали советы должникам по взаимодействию с коллекторами. Памятка опубликована на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Москве. Приставы советуют должникам никогда не общаться с коллекторами анонимно (всегда уточнять их ФИО, контакты, место работы и должность), фиксировать время начала беседы, если она началась позже 22:00 по будням и 21:00 по выходным, фиксировать беседу на аудио или видео, если кредитор применяет неправомерные методы, сохранять спокойствие, в ответ на угрозы напоминать о праве обратиться в правоохранительные органы, а также говорить исключительно о долге и вариантах его погашения — рассрочке, реструктуризации и так далее.
«Не стесняйтесь "торговаться"», — советуют в столичном управлении ФССП.

«Молчунов» могут лишить домов

Россиянам, так и не воспользовавшимся дачной амнистией, придется идти в суд, сообщает «Парламентская газета». Согласно подсчетам Росреестра, права на собственные индивидуальные жилые дома по упрощенной процедуре за 12 лет так и не зарегистрировали примерно миллион человек. 1 марта 2019-го дачная амнистия закончилась. Теперь все вопросы о незарегистрированных домах будут решаться в суде. Он может признать дом подлежащим сносу самостроем либо легализовать. При этом, отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, вероятный исход дела о легализации дома «неясен».
«Ведь люди по сути будут обращаться за разрешением нарушить требования законодательства», — объяснил он.

Запрещенную ракету запустят в небо

США испытают ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американского Министерства обороны. На август назначены испытания крылатой ракеты наземного базирования дальностью около тысячи километров, а на ноябрь — баллистической ракеты дальностью три-четыре тысячи километров. По информации агентства, первая ракета может быть развернута в течение 18 месяцев, вторая — в течение пяти лет.
Комментарии35
Общество , Видео , Максим Травников , Госдума , МВД , Росреестр , газета "Известия" , Associated Press , Парламентская газета , Республика Крым , Симферополь
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