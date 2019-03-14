Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перечислены главные угрозы для жилья россиян 

Ura.Ru
Затопление водой — становится самой распространенной угрозой для квартир и частных домов россиян. Как сообщают страховщики, на эту долю пришлось порядка 65% всех страховых случаев.
Страховщики отмечают, что причиной ущерба для квартир стихийные бедствия становятся в 10% случаях, от действий третьих лиц страдают 12% застрахованных собственников жилья, по 7% и 6% соответственно приходятся на пожары и короткие замыкания, пишет «Лента.ру».
Между тем, максимальный убыток, который пришлось выплатить страховщикам в прошлом году, был зафиксирован из-за короткого замыкания электропроводки. Страховая выплата по этому случаю составила 120 миллионов рублей. За повреждение жилья водой максимальная страховая выплата составила 35 млн рублей, а аналогичная выплата при пожаре составила 30 млн рублей.
Ura.Ru: последние новости
Лолита попросила у государства скидки на «коммуналку» для пенсионеров Игорь Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией Юрий Шевчук призвал иммигрировавших в США россиян вернуться на родину
Общество , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение