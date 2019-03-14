Перечислены главные угрозы для жилья россиян

Затопление водой — становится самой распространенной угрозой для квартир и частных домов россиян. Как сообщают страховщики, на эту долю пришлось порядка 65% всех страховых случаев.

Страховщики отмечают, что причиной ущерба для квартир стихийные бедствия становятся в 10% случаях, от действий третьих лиц страдают 12% застрахованных собственников жилья, по 7% и 6% соответственно приходятся на пожары и короткие замыкания, пишет «Лента.ру»

Между тем, максимальный убыток, который пришлось выплатить страховщикам в прошлом году, был зафиксирован из-за короткого замыкания электропроводки. Страховая выплата по этому случаю составила 120 миллионов рублей. За повреждение жилья водой максимальная страховая выплата составила 35 млн рублей, а аналогичная выплата при пожаре составила 30 млн рублей.