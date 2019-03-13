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Российский телеканал назвал Белоруссию «задницей мира» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Телеканал ТНТ назвал Беларусь «задницей мира». В трейлере нового сезона комедийного сериала «Адаптация» показан диалог двух агентов ЦРУ, один из которых опасается, что из-за невыполненного задания их могут отправить на работу «в задницу мира: Уганду или Беларусь».
«Сэр, а где это, Беларусь?» — отвечает второй агент.
Ролик опубликован на канале ТНТ-Анонсы на RuTube. Новые серии «Адаптации» можно будет посмотреть с 18 марта.
По сюжету, ЦРУ проводит секретную операцию и внедряет в компанию «Газпром добыча ЯНАО» под видом инженера своего агента Эштона Айви. Однако по пути шпион влюбляется в русскую девушку и исчезает из поля зрения ЦРУ.
Общество , ЦРУ
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