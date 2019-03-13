Пока вы спали: Как выполняются наказы президента 

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Сколько стоит союз с США

Союз с США в рамках НАТО стоит столько, сколько стоит содержание американских баз плюс еще 50% от этой суммы. Такую цену, как сообщают «Известия», озвучил президент США Дональд Трамп . Ряд стран Североатлантического Альянса уже приняли такие условия, например, Польша , пообещавшая компенсировать американцам затраты на развертывание на ее территории танковой дивизии.

Авиамафиози могли декларировать горошек

Контрабандисты бизнес-джетов в аэропорту Домодедово могли избегать выплат в бюджет занижением цены самолетов, обманом в таможенных декларациях либо злоупотреблением режимом временного ввоза, заявили «Известиями» эксперты.

Домодедовские «авиамафиози» были задержаны накануне. По версии следствия, они незаконно ввозили в Россию бизнес-джеты, из-за чего федеральный бюджет недополучил 635 миллионов рублей. По словам собеседников издания, мошенники могли использовать режим временного ввоза, который избавляет от уплаты таможенной пошлины, если самолет находится на территории России менее 180 дней в году. Кроме того, они могли занижать стоимость лайнеров в таможенных декларациях либо и вовсе указывать в них другой товар.

«Например, спички или зеленый горошек», — отметил юрист по таможенным делам Сергей Мрачковских.

Запас прочности рубля подходит к концу

Рубль может растерять запас прочности к началу апреля, заявил Российской газете » аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, сейчас российская валюта «условно инертна» к негативу благодаря растущим ценам на нефть и сезонно высокому профициту счета текущих операций, который позволяет закупкам валюты ЦБ Минфином давить на рубль ограниченно. Однако, прогнозирует эксперт, «геополитические риски» в отношении России будут нарастать, а запас прочности рубля может быть исчерпан уже к началу следующего месяца.

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