«Зебры» и «свинки» занимаются вымогательством в центре Петербурга

Жители Санкт-Петербурга потребовали очистить исторический центр от аниматоров-вымогателей. Соответствующая Интернет-петиция набрала уже несколько тысяч подписей. По словам горожан, злоумышленники в костюмах животных настойчиво лезут в объективы камер, а затем требуют по несколько сотен рублей за каждый снимок. Для иностранцев — тариф в 10 раз выше. Мошенники активно пускают в ход угрозы и даже кулаки.

Зебры, свинки и прочие оловянные солдатики довели людей до белого каления.

"Это очень раздражает, иногда даже портится настроение".

Фото на фоне достопримечательности — настоящий квест. Непрошенные персонажи настойчиво лезут в кадр, а затем вымогают деньги за мнимые услуги. Цена принудительных фотосессий нигде не указана и не оговаривается заранее.

Отделаться ста рублями скорее всего не получится. Один кадр на свой телефон обойдется в триста-пятьсот рублей, а снимков обычно от пяти и больше. Иностранцев плюшевые лошадки и вовсе дерут, как сидорову козу. Цена стартует от трех тысяч рублей за фото. Необходимый минимум на английском и китайском приносят большие дивиденды.

"Поскольку я очень часто работаю в центре, вижу как работают эти аниматоры. Бывает по-хамски поступают. Зависит от того, на кого ты нарвешься. Тебя могут вежливо попросить сфотографироваться, а могут в довольно грубой наглой форме пристать даже, если человек не хочет", — говорит гид-переводчик Светлана Антонова.

Лжеакетры не частные предприниматели и налоги не платят. А вложения в бизнес минимальные. Ростовая кукла, например, та же зебра, окупается за день. Аквагрим для живых статуй стоит и того дешевле. Ни кассового аппарата, ни чека, ни прайс-листа. И даже за руку их не поймаешь, нет кэша — не беда.

Промышляют в самом центре Петербурга — в Александровском парке, на Невском проспекте и Дворцовой площади. Полицейских завалили жалобами на банды аниматоров. Просят убрать с улиц вымогателей.

"Только в центральном районе Санкт-Петербурга с начала этого года полицейскими к административной ответственности по подобным обращениям граждан привлечены 34 человека. Составлены на них административные протоколы, в установленном порядке направлены в суд для принятия решения", — говорит начальник управления информации и общественных связей ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Авторы петиции не против уличных актеров. Но бизнес, говорят, должен быть прозрачным. Публикуйте прайс, платите налоги. Или играйте за добровольные пожертвования, когда турист сам решает, кому и сколько он хочет заплатить.

"Эти ребята пошли дальше. Они решили вспомнить 90-е и заняться откровенным гоп-стопом. Они просто заполонили улицы и площади города. Это неправильно, на мой взгляд, — зарабатывать деньги путем обмана на улицах культурной столицы", — говорит автор петиции Илья Мальцев.

Решить проблему может разве что ужесточение ответственности за незаконное предпринимательство. К каждому аниматору полицейского не приставишь. А скромных штрафов лже-актеры не боятся. Их суточный заработок — около 10 тысяч рублей. В высокий сезон в пять раз больше.

"У них на руках только административный кодекс, который позволяет штрафовать таких зебр максимум на 2 000 рублей. Естественно размер штрафа настолько небольшой, что зебра эти 2 000 рублей в течение получаса — часа отбивает полностью", — говорит адвокат Александр Тонконог.

А пока лже-императоры бьются за место на Дворцовой. Похоже, избавиться от такой достопримечательности Петербургу будет не проще, чем туристам, он навязанных селфи.