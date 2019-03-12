Тест: Выживете ли вы в США?

За последние 18 лет из России уехали от 1,5 до 2 млн человек, следует из исследования вашингтонского аналитического центра Атлантического совета . Авторы документа говорят о том, что люди, которые покинули свою страну, с легкостью могут адаптироваться в США: у них есть образование или востребованный опыт работы, они знают язык, у них есть возможность открыть свой собственный бизнес.

Но зачастую все эти возможности не дают человеку абсолютной гарантии того, что жизнь в чужой стране станет легкой и веселой. Среди русских эмигрантов известно много случаев, когда, несмотря на признание и славу за границей они возвращались на Родину. Причина возвращения была не в языковом барьере или неспособности вести свое дело. Чаще люди уезжают домой совсем не из-за этого. Нельзя пренебрегать такими факторами, как менталитет, образ жизни, законы. В других странах они отличаются от привычных. Пожалуй, самая яркая разница чувствуется в США.

Мы подготовили тест, который поможет вам понять, сможете ли вы прожить в Штатах, даже если английский у вас на высоте.