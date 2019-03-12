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Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3» 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: кадр из к/ф "Брат - 2"
Светлана Бодрова прокомментировала Life.ru информацию о готовящемся продолжении культовой дилогии «Брат», съёмками которого занимается экс-музыкант группы «Ленинград» Станислав Барецкий. Вдова Сергея Бодрова назвала «Брат-3» «бредом из интернета».
«Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из Интернета, тратить на это время… И что, ещё буду это обсуждать?» — заявила Бодрова. Женщина также отметила, что «ничего не хочет знать о съёмках „Брата-3“.
Ранее Станислав Барецкий заявил, что некоторые сцены фильма уже отсняты. По его словам, в главных ролях он планирует задействовать блогера Кирилла „Руки-базуки“ Терёшина, недавно вышедшего из тюрьмы экс-бойца ММА Вячеслава Дацика, а также актёра Никиту Джигурду. При этом музыкант отмечал, что ему не потребуется выкупать авторские права. Барецкий уверяет, что к написанию саундтрека к ленте уже приступил лидер группы „Ленинград“ Сергей Шнуров. Шоумен отметил, что деньги на съёмки продолжения ему выделили представители ритуального бизнеса.
Против производства продолжения выступили режиссёр Сергей Бодров-старший и продюсер фильмов „Брат“ и „Брат-2“ Сергей Сельянов. Последний назвал инициативу Барецкого „бессовестным способом напомнить о себе“. Виктор Сухоруков, исполнивший одну из главных ролей в обоих частях „Брата“, заявил, что Барецкому „лучше открыть Дом моделей в тюрьме, а не заниматься съёмками фильма“.
Комментарии
Общество , Станислав Барецкий , Виктор Сухоруков , Никита Джигурда , Светлана Бодрова , Сергей Шнуров , Сергей Сельянов , Сергей Бодров
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