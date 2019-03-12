Понятие «дачный дом» навсегда исчезнет из законодательства

Госдума уберёт понятие «дачный дом» из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующий законопроект палата уже приняла в первом чтении, а 12 марта документ планирует рассмотреть Комитет по государственному строительству и законодательству.

Ещё в июле 2018 года Владимир Путин подписал Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», который упразднил дачные товарищества в России . С 1 января 2019 года вместо них появились огороднические и садоводческие некоммерческие товарищества. В садоводческих товариществах разрешено строительство жилых домов с возможностью прописки, в огороднических товариществах — только хозяйственные постройки.

При этом в части 6 ст. 9.16 КоАП «Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» понятие «дачный дом» осталось и сохранится ответственность за непредставление предложений установить счётчики энергоресурсов собственникам жилых домов, садовых домов и гражданам, ответственным за содержание многоквартирных домов.

Административный штраф для должностных лиц в данном случае составляет 20-30 тысяч рублей, а для юридических лиц — 100-150 тысяч.

Что касается самих дачников, то инициатива не обязывает их срочно вносить изменения в документы, подтверждающие право собственности на участок. Дачные товарищества в спокойном режиме без спешки могут приводить свои уставы в соответствие с законодательством, а до этого обязаны руководствоваться нормами закона СНТ.