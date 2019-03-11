«Как собакам»: россиян возмутило видео с летящими в толпу блинами

«Как собакам»: видео с летящими в толпу блинами осудили в Сети

В паблике «Типичный Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с празднования Масленицы. На записи видно, как блины кидают в толпу, а люди пытаются поймать их.

Интернет-пользователи раскритиковали эту забаву, назвав ее «унизительной», а людей, участвующих в ней, — «стадом».

«Как собакам, жесть…» — написал Rigos Boy (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Изо блина стока унижения, не хожу на такие сборы халявы, изо 3 рублей людям на одежду кидают масляным блином! химчистка дорого стоит больше чем все эти блины вместе взятые! людей за скот держут! раньше на тарелочках давали в детстве моем))», — отметил Алекс Макаров.

«Мерзость, собакам руками дают еду, а здесь кидают и весело. Народ сам себя не уважает!» — добавила Альбина Карасева.

Также пользователи обратили внимание, что некоторые блины падали в снег. Комментаторов возмутило такое обращение с едой.

«Люди блокаду пережили. Опилки и ремни варили. А тут блинами кидаются в то время как в некоторых регионах страны есть реальные люди, которые голодают…» — добавил Сергей Новиков.

Пользовательница Юлия Шелкова, ставшая свидетельницей швыряния блинов, заявила, что на самом деле «все это выглядело смешно.

»Суть была не в самом блине-как питание, а в действии поймать его!» — пояснила она.

Похожая история стала резонансной в марте 2015 года, когда в интернете появились фото празднования Масленицы в ставропольском парке Победы. Пользователей возмутило, что участникам гуляний подносили блины на снегоуборочных лопатах из-за металлического ограждения.