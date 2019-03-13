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В Сочи стартовал финал конкурса «Лидеры России» 

Ридус + ещё 10 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В Парке науки и искусств «Сириус» в Сочи стартовал финал второго конкурса молодых управленцев «Лидеры России». Одним из первых испытаний для участников стали открытые уроки в школах. Финалисты конкурса встречаются с учениками и рассказывают им, как в современной России построить карьеру.
«На финальный этап приехало 300 лучших управленцев страны, которые с успехом прошли заочный этап, а также очные полуфиналы», — сообщил в комментарии ТАСС руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Ранее президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, обратил внимание, что платформа «Россия — страна возможностей», на базе которой проводится конкурс «Лидеры России», играет не последнюю роль в подготовке высококвалифицированных и внимательных к проблемам людей специалистов.
«Чтобы каждый молодой человек, студент, школьник мог проявить себя, для этого мы и создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые «Проектория», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», «Лидеры России» и многие другие», — заявил Путин.
Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным для создания в стране эффективных социальных лифтов.
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Комментарии1
Общество , Образование , Алексей Комиссаров , Владимир Путин , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС , Сочи
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