Виктор Бут считает, что будущее России лежит на плечах российских женщин

Российский бизнесмен Виктор Бут , отбывающий 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, считает, что будущее России лежит на слабых плечах российских женщин.

"Хочу поздравить всех женщин России с Международным женским днем, пожелать им большой любви, сказать им, что вся надежда, все будущее России лежит на их слабых плечах, но они всегда на этих плечах выносили Россию, поэтому хочу выразить нашим любимым женщинам чувство признательности, восхищения, и хочу сказать, что с вашей любовью мужская половина никогда не подкачает. Удачи, любви и счастья вам!" — сказал он РИА Новости по телефону.

Бут был арестован 6 марта 2008 года в Бангкоке в результате провокационной операции американских спецслужб. Одиннадцать лет россиянин провел в тюрьмах: сначала в Таиланде, во время суда о его экстрадиции в США, затем в США, куда его вывезли из Таиланда с нарушениями местного и американского законодательства и где затем осудили на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма. В настоящее время Бут содержится в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс. Петиция защиты о пересмотре его дела и запрос России на его возвращение на Родину по международной конвенции о передаче заключенных были отклонены.