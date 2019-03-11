Пока вы спали: «Путин радостно разделил с нами праздник» 

Как подставить чиновника
Системы быстрых платежей позволяют спровоцировать чиновников на взятку, рассказали «Известиям» в юридических фирмах «Амулекс» и «Рустам Курмаев и партнеры». СБП, в том числе та, которую разработал Центробанк, позволяют совершать переводы со счета на счет мгновенно, зная лишь номер мобильного телефона. Таким образом злоумышленники могут перевести деньги чиновникам, чтобы подставить их. При этом сам факт перевода не сделает чиновника коррупционером, однако ему придется объяснять происхождение этих средств.
Живущих в России украинцев лишили голоса
1,5-3 миллиона украинцев, живущих в России, не смогут проголосовать на мартовских выборах президента, пишут «Известия». В феврале власти Украины из соображений «безопасности» закрыли все избирательные участки при консульствах и посольствах в России. Таким образом, единственным способом выбрать собственного президента для живущих в России украинцев является поездка на родину. Однако, по словам уроженки Харькова Инны, студентки Новосибирского университета, билеты слишком дороги — 50 тысяч рублей. По словам Людмилы из Донецка, «не факт», что выборы в Донбасс вообще состоятся.
«Вот какая это теперь непозволительная роскошь — выбрать своего президента», — отметила Инна.
«Путин радостно разделил с нами праздник»
Президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль как частное лицо и «радостно», «с присущим ему обаянием» разделил праздник. Об этом сама глава австрийского МИДа рассказала «Коммерсанту». Кнайссль объяснила, что познакомилась с Путиным, будучи журналисткой, еще в 2001 году — на встрече президента России с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим в Любляне. Министр отметила, что была раскритикована за визит Путина на ее свадьбу европейской прессой, однако не «раскаивается».
«Что произошло, то произошло», — подчеркнула она.
Коллекторов могут приравнять к приставам
В России могут появиться частные судебные приставы, сообщает «Российская газета». Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей бизнесмен Михаил Фридман пообещал подготовить проект соответствующего закона. Согласно идее РСПП, частные приставы будут равны или почти равны государственным, но их компетенции будут четко разграничены. Частные приставы при этом будут обязаны состоять в саморегулируемой организации, соответствовать строгим требованиям и контролироваться государством.
Киев нарушит спокойствие музеев
Решение отдать «скифское золото» Украине нарушит «спокойствие» музеев во всем мире, заявила «Парламентской газете» гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. По ее словам, если Апелляционный суд Амстердама примет такое решение, то ни один музей больше не сможет «спокойно» отправлять свои экспонаты за рубеж.
«Ибо кто знает, что случится на "международной арене", пока будет идти та или иная выставка», — объяснила Умрихина.