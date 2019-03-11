В скором времени охранников могут заменить роботы

Ежегодно 11 марта в России отмечают День сотрудников частных охранных агентств. Дата приурочена к принятию в 1992 году первой редакции Закона «О частной детективной и охранной деятельности». О том, насколько законодательство, касающееся частных охранников, нуждается в изменении, « Парламентской газете » рассказал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

— Анатолий Борисович, в 1992 году был принят Закон «О частной детективной и охранной деятельности». За 27 лет в документ было внесено немало поправок. Насколько сегодня документ отвечает реалиям жизни?

— За период действия Закона «О частной детективной и охранной деятельности» в документ внесено 21 изменение и дополнение, в том числе концептуальные. Тем не менее необходимо признать, что к настоящему времени документ устарел и уже не отвечает современным условиям ведения охранного бизнеса.

Закон принимался в довольно непростые времена для нашей страны. В тех условиях был велик уровень недоверия к частным охранным организациям (ЧОО), зачастую под них оформлялись разного рода криминальные сообщества или действующие на грани закона группировки. Это недоверие в те годы можно назвать справедливым, а ограничения, установленные для охранных предприятий в законе 1992 года, — необходимыми.

Однако времена изменились. Сегодня сформировался мощный запрос на качество предоставляемых охранных услуг, на повышение эффективности и оперативности взаимодействия ЧОО с правоохранительными органами , в том числе для использования их потенциала в вопросах противодействия криминальным и террористическим угрозам. А для решения этих и других вопросов требуется обновление базового законодательства, регулирующего охранную деятельность.

— В начале года Росгаврдия предложила повысить штрафы для контролёров торговых залов, администраторов, сторожей и вахтёров, работающих незаконно. Насколько это поможет сократить число таких сотрудников?

— Дело не в сокращении сотрудников, а в сокращении организаций, незаконно занимающихся охранной деятельностью. Повышение штрафов направлено именно на них. Сегодня в России более 24 тысяч охранных предприятий, в них трудятся около миллиона человек. Но реальное число фирм, которые занимаются охраной супермаркетов, медицинских учреждений, в разы больше. Этот теневой рынок необходимо сокращать, так как такие фирмы и их сотрудники не отвечают требованиям, предъявляемым к охранным предприятиям.

— Стоит ли вводить уголовную ответственность для работодателей, которые нанимают неквалифицированных сотрудников, стремясь сэкономить?

— Ужесточение уголовной ответственности за несоблюдение законодательства «О частной детективной и охранной деятельности» не панацея от всех проблем. Сегодня законодателями совместно с представителями охранного сообщества активно прорабатываются инициативы, направленные на тонкую настройку механизмов, регулирующих данную деятельность с учётом современных вызовов и угроз. Их реализация позволит создать условия, при которых совершать правонарушения в сфере частной охранной деятельности будет не только опасно, но и невыгодно и даже позорно.

— Также сегодня планируется изменить порядок выдачи лицензий частным сыщикам. В опубликованном Росгвардией проекте регламента сокращаются сроки оказания гражданам этой госуслуги, а вся процедура максимально упрощается. Не станет ли это лазейкой для недобросовестных «пинкертонов»?

— Упрощение процедуры получения лицензии не станет лазейкой, так как требования остаются прежними, происходит лишь оптимизация процедуры. К примеру, сегодня в стране порядка 940 частных детективов, в основном это бывшие сотрудники правоохранительных органов, военные, сотрудники органов внутренних дел.

— Сотрудником частного охранного предприятия теоретически может стать любой совершеннолетний гражданин. В случае если возрастная планка для приобретения оружия будет увеличена, изменятся ли регламенты ЧОО?

— Охранники получают оружие после прохождения проверки, получения необходимых разрешений. Несомненно, ели увеличить возраст, с которого возможно получение оружия, изменятся требования к охранникам, но не ко всем сотрудникам ЧОП, ведь есть сотрудники, которым не выдаётся оружие.

— Правительство разработало проект постановления, по которому все религиозные сооружения будут оснащать охраной и видеонаблюдением. Церквям и храмам региональные комиссии, в которые входят сотрудники ФСБ МЧС , Росгвардии и МВД, присвоят одну из трёх категорий защищённости от терактов. Объекты первой и второй категорий снабдят охранной сигнализацией, системами видеонаблюдения, на них будут дежурить сотрудники ЧОО. Чем, на ваш взгляд, вызвана такая инициатива?

— К объектам различной категории защищенности от терактов относятся объекты массового пребывания людей. Места, в которых совершаются религиозные обряды, не только привлекают к себе граждан, например по праздникам или в определённые дни. Они могут стать объектом террористического акта или иного противоправного действия, нарушающего общественный порядок. В таких ситуациях крайне важно, чтобы на месте был профессионал, который мог бы предотвратить угрозы, отреагировать на нештатную ситуацию, да хотя бы своевременно нажать тревожную кнопку.

— За последние четверть века электронные системы охраны заменили множество работников ЧОО. Станет ли когда-нибудь электроника полной заменой человеку в этой сфере?

— Тренд такой действительно есть. Многие страны мира сегодня ведут разработки по созданию и внедрению роботов-охранников. Такие устройства патрулируют помещения, анализируют происходящее вокруг с помощью различных датчиков, включая камеры, микрофоны, сенсоры. Разумеется, расходы на содержание робота-охранника ниже. Однако полностью в ближайшие годы такие устройства, на мой взгляд, не вытеснят человеческий труд. Потому как охранник не только следит за порядком, анализирует происходящее вокруг, он ещё и может предотвратить, а в случае необходимости обезвредить нарушителя или помочь пострадавшему. Скорее всего, роботы станут помощниками в обеспечении безопасности на охраняемых объектах.