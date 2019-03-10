Пьянству — бой? За что уволили актера МХАТ

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков пояснил инцидент с увольнением актера Антона Хомятова из-за его пристрастия к алкоголю. По словам худрука, он не позволит своим подопечным появляться в театре в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь покинувший МХАТ артист выразил мнение, что употребление спиртного в его сфере деятельности очень распространено.

Новый художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что не допустит в театр нетрезвых артистов. Об этом он сообщил на фоне скандала с увольнением актера Антона Хомятова.

Говоря об увольнении Хомятова, худрук также пояснил, почему пришел к решению расстаться с артистом: «Я ехал в лифте с одним артистом и почувствовал запах спиртного. После разговора с ним я понял, что нам лучше расстаться».

Ранее инцидент прокомментировал и сам уволенный актер. По его словам, после случившегося он попал в реанимацию. Кроме того, Антон подчеркнул, что сам написал заявление об уходе из театра, так как не хотел контактировать с Бояковым.

«Отыграл спектакль. Мне позвонил завтруппой после этого случая и сказал, что я следующий спектакль играть не буду. Вместо меня придет актер из Малого театра, будет меня заменять. На этой почве у меня скакануло давление — 215 на 140 — и я попал в реанимацию, — цитирует артиста «Говорит Москва». — Пролежав в реанимации, я вышел оттуда и через день сыграл спектакль «Отцы и дети».

Хомятов также признался, что не видит ничего зазорного в умеренном употреблении алкоголя.

«Я 22 года проработал в Малом театре. Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка. Новый человек диктует свои условия. Мне это непонятно. Отработав три очень серьезных картины в «Отцах и детях», я позволил себе выпить сто грамм коньяка, не более того. У меня горло болело — для связок», — пояснил актер.

Продолжая рассказ, он поведал подробности той самой встречи с худруком в лифте, о которой говорил и Бояков.

«С Бояковым произошла встреча в лифте. Он меня спросил: «Как вы живете?». Я говорю: «Воюем, как положено христианину». Он спросил: «Вы не пробовали жить в удовольствие?» Я ответил: «Ну, это кому как господь дает». Далее пошел работать следующую картину второго акта», — сообщил артист.

Согласно Хомятову, новый глава театра пригрозил отменой спектаклей, если почует от кого-то из подчиненных запах спиртного: «Эдуард Владиславович сказал: „Если от кого-нибудь во время спектакля я почувствую запах алкоголя, я выйду на сцену, прекращу спектакль, извинюсь перед зрителями и скажу приходить в другой раз“. Для многих это считается просто перебором. А если у человека с сердцем плохо, нужно расширить давление? Скорее всего, у Боякова трагедия была какая-то связана с этим делом. Я не знаю, в связи с чем он такие радикальные меры принимает».

В заключение уволенный актер заявил, что в театральной сфере практически нет непьющих артистов.

«Когда Михаила Царева, художественного руководителя Малого театра, спросили: «Есть хорошие актеры непьющие?» Он ответил: «Ну как… Нет».

Актер не имеет права выходить на сцену в пьяном состоянии. Это неуважение к публике. Евгений Самойлов позволял себе выпить за спектакль бутылку коньяка. Но если ты после этого начинал невнятно говорить, то тебя тут же сдавали, потому что ты не держишь удар. Это было нормально. Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль , Папанов, Леонов… Выпить 50 грамм — это нормально, мне кажется».

Как известно, кадровые перестановки в руководстве МХАТа произошли в декабре предыдущего года. Об этом тогда сообщил лично министр культуры России Владимир Мединский

«Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. И ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», — приводит слова чиновника РИА «Новости».