Кто будет делить наследство Этуша

Ожесточенная борьба может развернуться за наследство скончавшегося 9 марта народного артиста СССР Владимира Этуша . Дочь актера Раиса и раньше доставляла неприятности своей меркантильностью.

Оставил ли Владимир Этуш завещание — пока неизвестно. Известный актер при жизни обеспечил жилплощадью свою дочь от первого брака Раису — тем не менее, она не раз становилась источником огорчений для прославленного артиста.

В свое время Владимир Этуш был одним из вкладчиков в строительство "дома поэтов" в Икше. Его дочь Раиса продала квартиру актера без его ведома — после чего отношения между ними были практически разорваны.

Как говорил сам артист, Раиса не смогла простить ему женитьбу после смерти ее матери. Владимир Этуш прожил с Ниной Крайновой, 48 лет. Супруга умерла в 2000 году. А в 2003-м 80-летний актер решил жениться. Разница в возрасте с молодой женой в 42 года Этуша не смущала.

Раиса, в свою очередь, сразу обеспокоилась судьбой отцовской недвижимости — предполагая, что молодая Елена после смерти Владимира Этуша станет единственной наследницей нажитых им капиталов.

При этом, как рассказывал сам Владимир Этуш, он сделал все, чтобы Раиса не нуждалась в жилплощади. Когда она выходила замуж, он разменял квартиру и поселил молодоженов в однокомнатную. А когда дочь родила — выхлопотал еще одну квартиру в престижном доме управделами президента, пишет Teleprogramma.pro.

О завещании Владимира Этуша пока ничего не сообщается. Если прославленный актер его не оставил — можно ожидать судов по разделу наследства. Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 12 марта в Театре им. Вахтангова. Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище.