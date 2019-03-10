Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление

Уволенный из-за алкоголя актёр МХАТ: выпить 50 грамм — это нормально

Ранее художественный руководитель театра Эдуард Бояков отстранил от работы своего подчинённого, от которого пахло спиртным.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» актёр Антон Хомятов, после случившегося он попал в реанимацию. По его словам, он сам написал заявление об уходе из МХАТ им. Горького два дня назад. Хомятов объяснил своё решение тем, что не хотел вступать в полемику с Бояковым.

«Отыграл спектакль. Мне позвонил завтруппой после этого случая и сказал, что я следующий спектакль играть не буду. Вместо меня придёт актёр из Малого театра, будет меня заменять. На это почве у меня скакануло давление — 215 на 140 — и я попал в реанимацию в связи с этим. Пролежав в реанимации, я вышел оттуда и через день сыграл спектакль «Отцы и дети». Я 22 года проработал в Малом театре. Ничего зазорного в этом нет, если человек позволяет себе выпить 50 грамм коньяка. Новый человек диктует свои условия. Мне это непонятно. Отработав три очень серьёзных картины в «Отцах и детях» (я играю Николая Петровича Кирсанова), я позволил себе выпить сто грамм коньяка, не более того. У меня горло болело — для связок».

Хомятов рассказал о диалоге с руководителем театра, после которого был уволен.

«С Бояковым произошла встреча в лифте. Он меня спросил: «Как вы живёте?». Я говорю — воюем, как положено христианину. Он спросил: «Вы не пробовали жить в удовольствие?» Я ответил: «Ну, это кому как господь даёт». Далее пошёл работать следующую картину второго акта».

Актёр также добавил, что Бояков пригрозил отменять спектакли, если почувствует от артистов хотя бы запах спиртного.

«Эдуард Владиславович сказал: «Если от кого-нибудь во время спектакля я почувствую запах алкоголя, я выйду на сцену, прекращу спектакль, извинюсь перед зрителями и скажу приходить в другой раз». Для многих это считается просто перебор. А если у человека с сердцем плохо, нужно расширить давление? Скорее всего, у Боякова трагедия была какая-то связана с этим делом. Я не знаю, в связи с чем он такие радикальные меры принимает».

В театре практически нет непьющих актёров, отметил Антон Хомятов

«Когда Михаила Ивановича Царёва, художественного руководителя Малого театра, спросили: «Есть хорошие актёры непьющие?» Он ответил: «Ну как… Нет». Актёр не имеет права выходить на сцену в пьяном состоянии. Это неуважение к публике. Евгений Валерьянович Самойлов позволял себе выпить за спектакль бутылку коньяка. Но если ты после этого начинал невнятно говорить, то тебя тут же сдавали, потому что ты не держишь удар. Это было нормально. Нас учили так старики. Это наше поколение такое: Высоцкий, Олег Даль, Папанов, Леонов… Выпить 50 грамм — это нормально, мне кажется».

Хомятов рассказал, что сейчас ищет новую работу.

«Вроде как, говорят, что меня оставят на разовых спектаклях за копейки играть. Но для меня важно играть. Я разобрал бы предложения. Может быть, к Женовачу во МХТ им. Чехова».

Новый худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков также издал приказ о запрете курения на территории театра. Его назначили на эту должность в декабре прошлого года.