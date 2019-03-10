Погибла российская поэтесса Льдова

В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Москве покончила с собой 29-летняя Александра Чернышова, известная как поэтесса Лола Льдова. Она выпала из окна 11 этажа. На сайте "Литпром" пользователи пишут о том, что это произошло около 19 часов 8 марта. Льдова отмечала праздник с мужем и они поссорились. Ее тело нашли под окнами дома.

Сообщается, что у нее остались мама, сестра, муж и грудной семимесячный ребенок.

«Если бы мы жили в Серебряном веке, Лолу Льдову почитали бы наравне с дореквиемной Ахматовой. Давайте оплачем утрату большого поэта, которую понесла и так нежирующая современная русская литература, хотя бы здесь», — написала у себя в Telegram главред RT Маргарита Симоньян.

«Жила, как должно жить поэту, и умерла ровно так же», — написал писатель Эдуард Багиров.

Он также признался в своих чувствах к погибшей: