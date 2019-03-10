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Единственный выживший из группы Дятлова: «Они были обречены» 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: архив фонда памяти группы Дятлова
Единственный выживший из группы Дятлова, Юрий Юдин, озвучил версию причины трагедии, которая произошла в 1959 году с его товарищами. Мужчина не верил официальным версиям и посвятил всю свою жизнь разгадке тайны гибели коллег.
«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки, случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть», — цитирует Газета.ру слова Юдина в интервью «Комсомольской правде» в 2012 году.
Юдина от трагедии спасла болезнь. Ему пришлось вернуться домой из-за воспаления седалищного нерва. Возвратившись, 1 февраля в Свердловске по просьбе руководителя тургруппы Игоря Дятлова Юдин сообщил о продлении похода из-за погодных условий. Позже, 19 февраля Юрий узнал о том, что группа не вернулась из похода. Позже он участвовал в опознании первых найденных тел.
После окончания института Юдин попал по распределению в Соликамск, где прожил всю оставшуюся жизнь. Работал на заводе и организовал турклуб. В 2006 году Юдин умер от обострения ревмокардита, который он заработал ещё в школе на уборке картофеля.
Ранее СКР навали причину гибели группы Дятлова на перевале. По версии следователей, 9 молодых людей погибли из-за экстремальных условий.
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Общество , Юрий Юдин , СКР , Газета.Ru , Комсомольская правда
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