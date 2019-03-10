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Белоруссия рискует превратиться в «Антироссию», считает эксперт 

Р-Спорт
Фото: EPA
Белоруссия рискует повторить судьбу Украины, если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства. Такое мнение высказал заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Youtbe-канала "День ТВ".
По его словам, все события в Белоруссии сейчас развиваются так же, как и на Украине несколько лет назад.
"Если посмотреть на это все не с точки зрения статики, а в динамике, то, к сожалению, сейчас события развиваются так, что если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Белоруссии будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону", — сказал Шишкин.
Кроме того, он отметил, что, таким образом, "независимая Белоруссия" якобы будет постепенно превращаться в "Антироссию", как это произошло на Украине.
Шишкин также призвал страны активно развивать договоренности рамках Союзного государства, подчеркнув, что даже между самыми близкими союзниками существуют противоречия, и торговые проблемы, но их можно легко решить.
В декабре 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Белоруссии от 1999 года, включая образование единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.
Он отметил, что такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования.
Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой валюты с одновременным созданием единого эмиссионного центра.
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Комментарии5
Общество , В мире , Дмитрий Медведев , Игорь Шишкин , Счетная палата , Федеральная таможенная служба
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