Белоруссия рискует превратиться в «Антироссию», считает эксперт

Белоруссия рискует повторить судьбу Украины , если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства. Такое мнение высказал заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Youtbe-канала "День ТВ".

По его словам, все события в Белоруссии сейчас развиваются так же, как и на Украине несколько лет назад.

"Если посмотреть на это все не с точки зрения статики, а в динамике, то, к сожалению, сейчас события развиваются так, что если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Белоруссии будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону", — сказал Шишкин.

Кроме того, он отметил, что, таким образом, "независимая Белоруссия" якобы будет постепенно превращаться в "Антироссию", как это произошло на Украине.

Шишкин также призвал страны активно развивать договоренности рамках Союзного государства, подчеркнув, что даже между самыми близкими союзниками существуют противоречия, и торговые проблемы, но их можно легко решить.

Он отметил, что такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования.

Договор о создании Союзного государства, в частности, предусматривает поэтапное введение единой валюты с одновременным созданием единого эмиссионного центра.