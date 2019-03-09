Умер внук Колчака

На 86-м году жизни скончался внук адмирала Александра Колчака

«С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает Вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошёл ко Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии», — говорится в сообщении Facebook на странице Союза потомков Галлиполийцев.

Сын адмирала Колчака Ростислав в 1919 году вместе с матерью покинул Россию и уехал сначала в Румынию, а потом во Францию.

Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Проживал в Париже. Окончил Сорбонну, был джазовым музыкантом, некоторое время работал карикатуристом в одной из французских газет.