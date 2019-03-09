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Умер внук Колчака 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: оюз Потомков Галлиполийцев - СПГ / Facebook
На 86-м году жизни скончался внук адмирала Александра Колчака.
«С большой скорбью главное Правление Союза Потомков Галлиполийцев извещает Вас, что сегодня утром 9-го марта 2019 года после длительной болезни отошёл ко Господу Александр Ростиславович Колчак, внук адмирала Александра Васильевича Колчака, Верховного Правителя России, Главнокомандующего Русской Армии», — говорится в сообщении Facebook на странице Союза потомков Галлиполийцев.
Сын адмирала Колчака Ростислав в 1919 году вместе с матерью покинул Россию и уехал сначала в Румынию, а потом во Францию.
Александр Ростиславович Колчак родился в 1933 году. Проживал в Париже. Окончил Сорбонну, был джазовым музыкантом, некоторое время работал карикатуристом в одной из французских газет.
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Общество , Шоу-бизнес , Александр Колчак
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