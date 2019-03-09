Помятой Скабеевой посоветовали прикрыть лицо

Российская журналистка Ольга Скабеева неизменно привлекает к себе повышенное и несколько болезненное внимание со стороны украинской публики. Многие самоназванные эксперты, кажется, только и заняты тем, что ищут недостатки у ведущей.

Необычным образом решил в честь Международного женского дня уделить внимание прекрасной половине человечества украинский политолог Алексей Голобуцкий. На своей странице в Telegram он решил по примеру деревенских сплетниц "пройтись" по внешнему виду известный россиянок.

Следом за Марией Захаровой , под руку "эксперту" попалась ведущая шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева.