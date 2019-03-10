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Россияне потребовали запретить съемки «Брата-3» 

Lenta.ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3».
Жители России обратились к министру культуры Владимиру Мединскому, Фонду Кино, отцу исполнителя главной роли Сергею Бодрову-старшему и обозревателю кинофильмов Евгению Баженову, известному как BadComedian.
«Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лиц с уголовным прошлым и актеров, не имеющих отношения к фильмам "Брат" и "Брат-2"», — сказано в петиции.
Поклонники первых двух частей картины считают, что это оскорбляет память Сергея Бодрова-младшего и режиссера Алексея Балабанова. По мнению сторонников запрета, создатели третьей части хотят «нажиться на чужой славе» и «заработать черным пиаром себе на хлеб».
В феврале музыкант и шоумен Стас Барецкий анонсировал съемки третьей части фильма «Брат». Он рассказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных, и заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной.
Позже Барецкий добавил, что собирается снять в роли киллера Никиту Джигурду, который будет «отстреливать Пугачеву с Галкиным». Саундтрек для фильма должна будет написать Ольга Бузова.
Продюсер «Брата» и «Брата-2» Сергей Сельянов назвал это глупостью и хамством, а также обвинил шоумена в неуважении к создателям оригинальной киноленты. Сергей Бодров-старший посчитал идею странной и посоветовал Барецкому отказаться от съемок продолжения.
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Комментарии26
Общество , Евгений Баженов , Алексей Балабанов , Никита Джигурда , Стас Барецкий , Владимир Мединский , Сергей Сельянов , Сергей Бодров , Ольга Бузова
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