Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма

Стрелков продает крымскую медаль за миллион рублей

Стартовая стоимость лота оценена в один миллион рублей. В описании указывается, что медаль сделана из золота 750 пробы. Вручалась «лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию ». Владельцем награды назван Стрелков.

Сам Стрелков уже подтвердил тот факт, что выставил медаль на продажу. Свои действия он объяснил тяжелым финансовым положением.