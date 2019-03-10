Стрелков продает медаль за воссоединение Крыма

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Стрелков продает крымскую медаль за миллион рублей 

Аргументы Недели + ещё 8 1 час назад
Игорь Стрелков выставил на аукцион памятную награду, посвященную воссоединению Крыма.
Стартовая стоимость лота оценена в один миллион рублей. В описании указывается, что медаль сделана из золота 750 пробы. Вручалась «лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию». Владельцем награды назван Стрелков.
Сам Стрелков уже подтвердил тот факт, что выставил медаль на продажу. Свои действия он объяснил тяжелым финансовым положением.
«Вручена мне Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании», — написал Стрелков на своей странице в комментариях, отвечая на вопрос выставлял ли он вышеназванный лот (орфография авторская): «Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиетета к данной награде никогда не имел, так как она: а) не государственная, б) не боевая, в) с изображением лица, которого я, в общем — за исключением совсем краткого периода в 2014-м — никогда не уважал».
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Общество , Видео , Игорь Стрелков , Республика Крым
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