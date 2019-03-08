Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт

«Я пою украинскую песню, а ФСБ до сих пор нет» — Олеся Медведева о Крыме

Корреспондента впечатлила инфраструктура российских пограничников, в то время как на украинской стороне, по ее словам, по-прежнему остаются «желто-голубые вагончики». При этом девушку огорчило, что в Крыму не работают украинские сотовые операторы и имеются проблемы с интернетом.

Также Медведева пошутила над тем, что после того, как она спела песню на украинском языке, ее тут же не прибежали арестовывать российские спецслужбы. Девушка пришла к выводу, что за последние пять лет крымские города тесно интегрировались в Россию.

На плебисците в марте 2014 года, который прошёл в соответствии с нормами международного права, более 90% избирателей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединение к России. Иностранные наблюдатели признали, что голосование прошло без нарушений.

Несмотря на обвинения России в оккупации Крыма, киевские власти делают все возможное, чтобы максимально осложнить жизнь крымчан. Так, депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал украинские спецслужбы уничтожить Крымский мост как «вражескую инфраструктуру».

Политолог Руслан Бортник уверен, что украинское руководство на самом деле не хочет возвращать под свой контроль Крым и Донбасс, так как появление шести миллионов человек нелояльного электората приведут к власти других людей.