Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату

Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли ответный удар по патриархату

Петербургские феминистки устроили акцию в ответ на внезапный визит участников движения «Сеть» в фем-кафе «Симона» с охапками тюльпанов. Снимки с акции в Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.

Девушки засыпали подаренными цветами голого мужчину, расположив его на ступеньках Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

«Ваши цветы прорастут на могиле патриархата», — гласит плакат возле импровизированной могилы.

Феминистки ответили на вчерашнее «насильное» поздравление и принесли к загсу обнаженного мужчину в цветах pic.twitter.com/tVSbNEdjpb— Dave Frenkel (@merr1k) 8 марта 2019 г.

Его подпирал макет вырванного с мясом мужского полового органа. В руках стоящей рядом активистки был плакат, обыгрывающий фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет»: «Кто к нам с чем за чем — тот от того и того!»

Активисты «Сети» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами накануне Международного женского дня. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик. Незваные гости пожаловались на агрессию в свой адрес, но заверили, что все равно любят и уважают феминисток.