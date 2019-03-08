Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли ответный удар по патриархату 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Петербургские феминистки устроили акцию в ответ на внезапный визит участников движения «Сеть» в фем-кафе «Симона» с охапками тюльпанов. Снимки с акции в Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Девушки засыпали подаренными цветами голого мужчину, расположив его на ступеньках Дворца бракосочетаний на Английской набережной.
«Ваши цветы прорастут на могиле патриархата», — гласит плакат возле импровизированной могилы.
Его подпирал макет вырванного с мясом мужского полового органа. В руках стоящей рядом активистки был плакат, обыгрывающий фразу Александра Невского «кто к нам с мечом придет — тот от меча и погибнет»: «Кто к нам с чем за чем — тот от того и того!»
Активисты «Сети» обставили фем-коворкинг «Симона» цветами накануне Международного женского дня. Мужчины пришли в «женские часы», их попытались прогнать, но те не поддавались на увещевания и покинули помещение только после того, как произнесли поздравление и сняли все на видео. Напоследок одному из них распылили в глаза газовый баллончик. Незваные гости пожаловались на агрессию в свой адрес, но заверили, что все равно любят и уважают феминисток.
Фем-коворкинг «Симона» открылся в феврале. Пространство задумано как территория для девушек, хотя мужчины также могут посещать заведение в вечерние часы. Запуск площадки сопровождали скандалы: в кафе пытался прорваться депутат Госдумы Виталий Милонов, также в заведение внедрился переодетый в женщину журналист.
Последние новости
Турция анонсировала развертывание С-400 Рогозин пожаловался на нехватку денег Президент Чехии возмутился отказом российскому дипломату во въезде
Комментарии89
Общество , Видео , Александр Невский , Виталий Милонов , Госдума
Читайте также
Видео
Тимошенко унизила Зеленского
Украина В мире
Украинская журналистка поехала в Крым и вынесла вердикт
Общество В мире
Седокова в голом виде поздравила женщин
Шоу-бизнес
В РФ отреагировали на новую инициативу США по Крыму
Политика
Оборонявшие фем-кафе девушки нанесли удар по патриархату
Общество
На Украине разгорелся новый предвыборный скандал
Украина В мире
Климкина поставили на место после резкой реплики
Украина В мире
Разъяренная Варнава объяснила гнев в адрес Бузовой
Шоу-бизнес
Петро остается? Шахназаров вступился за Порошенко
Украина В мире
НАТО готовит «ракетный ответ» России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение