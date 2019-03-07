В соцсетях высмеяли шарпеев, которых МВД внесла в список «собак-убийц». «Не пес — валенок»

«Сегодня узнал, что Шарпеи занесены в Реестр МВД потенциально опасных собак На фото — Викентий. Не собака — «валенок»! В наморднике будет выглядеть забавно!» — написал экс-зампред ЦБ.

Некоторых пользователей список опасных собак удивил так же, как Александра Торшина. «Интересно, список потенциально опасных пород людей не хотят опубликовать? Опасных людей по жизни больше, чем собак. Про них сколько кодексов написано», — иронизирует @Vladimi82222415. Другие решили, что МВД составило реестр не зря. «Не все представители породы агрессивны, но генетически предрасположены», — высказалась @ElenaZev.

Ранее «URA.RU» сообщало, что министерство внутренних дел РФ составило список потенциально опасных пород собак в дополнение к закону об ответственном обращении с животными. В перечень вошли 69 пород, среди них шарпеи, мастифы, бультерьеры, стаффордширске терьеры, американске и бразильске бульдоги, восточно-европейске, немецке, кавказске и южнорусске овчарки, питбультерьеры, доберманы, ротвейлеры и другие.