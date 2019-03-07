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Российского мальчика спасли от «показательного суда» в Сирии 

Рамблер + ещё 5 51 минуту назад
Фото: Reuters
Похищенного в Сирии 11-летнего мальчика из Дагестана удалось вернуть в Россию, сообщает РИА «Новости».
Как рассказал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби, 11-летнего мальчика, над которым боевики собирались устроить «показательный суд», спасли и доставили в Грозный.
Ребенок был похищен из лагеря беженцев «Эль-Хол» в сирийской провинции Хасака в феврале. Его мать обратилась за помощью к Рамзану Кадырову.
По словам Сабсаби, боевики намеревались устроить над мальчиком «показательный суд, вплоть до физического уничтожения», но российские военные смогли вернуть ребенка.
Отец похищенного мальчика погиб в Сирии в 2016 году, в лагере беженцев ребенок находился с мачехой, его родная мать проживает в Дагестане и последний раз видела сына 5 лет назад, когда его вывез в Сирию отец.
«Найти мальчика помогла мать ребенка, которая активно искала его. За эти годы он побывал в Турции, Сирии, Ираке, прошел все военные точки. <…> Меня военные предупредили, что он сможет предпринять попытку к бегству, поскольку не хотел возвращаться к матери. Четыре дня он был со мной в Дамаске, затем в Москве, мы ему объясняли о роли матери в исламе, он общался с моими детьми, племянниками, вчера он захотел к маме», — рассказал Сабсаби.
После исчезновения мальчика из лагеря неизвестные прислали матери его фото и видео. Женщина полагала, что похитители рассчитывают на денежный выкуп.
Комментарии5
Общество , Зияд Сабсаби , Рамзан Кадыров , РИА Новости , Грозный , Республика Дагестан , Сирия , Чеченская Республика
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