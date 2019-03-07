Российского мальчика спасли от «показательного суда» в Сирии

Как рассказал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и в Северной Африке Зияд Сабсаби , 11-летнего мальчика, над которым боевики собирались устроить «показательный суд», спасли и доставили в Грозный

Ребенок был похищен из лагеря беженцев «Эль-Хол» в сирийской провинции Хасака в феврале. Его мать обратилась за помощью к Рамзану Кадырову

По словам Сабсаби, боевики намеревались устроить над мальчиком «показательный суд, вплоть до физического уничтожения», но российские военные смогли вернуть ребенка.

Отец похищенного мальчика погиб в Сирии в 2016 году, в лагере беженцев ребенок находился с мачехой, его родная мать проживает в Дагестане и последний раз видела сына 5 лет назад, когда его вывез в Сирию отец.

«Найти мальчика помогла мать ребенка, которая активно искала его. За эти годы он побывал в Турции, Сирии, Ираке, прошел все военные точки. <…> Меня военные предупредили, что он сможет предпринять попытку к бегству, поскольку не хотел возвращаться к матери. Четыре дня он был со мной в Дамаске, затем в Москве, мы ему объясняли о роли матери в исламе, он общался с моими детьми, племянниками, вчера он захотел к маме», — рассказал Сабсаби.

После исчезновения мальчика из лагеря неизвестные прислали матери его фото и видео. Женщина полагала, что похитители рассчитывают на денежный выкуп.