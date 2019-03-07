Пока вы спали: «Мир приближается к войне»

Путин приказал не пропускать удары террористов

Российским спецслужбам в «тесном и доверительном» сотрудничестве с иностранными следует активизировать работу по предотвращению терактов. Об этом, как пишут «Известия», заявил президент России Владимир Путин. В ходе вчерашнего выступления на заседании коллегии ФСБ глава государства, ответив успехи спецслужб (число террористических преступлений за 10 лет снизилось с 997 до девяти в год), призвал активизировать превентивную работу — пресекать соответствующую пропаганду в интернете, выявлять вербовщиков и сообщников террористов и перекрывать каналы поставки денег и оружия.

«Каждый пропущенный удар многого стоит», — подчеркнул Путин.

Россия пустит иностранцев на Севморпуть

Единороссы предложили законодательно облегчить жизнь «Новатэку», пишет «Коммерсант». Три депутата внесли в Госдуму поправки к Кодексу торгового мореплавания, которые в случае принятия разрешат ныне запрещенную перевозку сжиженного газа и конденсата по Северному морскому пути судами под иностранным флагом. Сами парламентарии мотивируют необходимость принятия законопроекта препятствиями для привлечения инвестиций и геополитическими рисками, от которых документ избавит Россию, а также преимуществами, которыми наделит российские СПГ-проекты при обеспечении потребностей отдаленных регионов страны. «Коммерсант» же связывает поправки с ситуацией, в которой оказался «Новатэк». Компания не успевает построить собственные газовозы и вынуждена использовать танкеры под иностранным флагом, чтобы перевозить газ и конденсат с запущенного с опережением проекта «Ямал СПГ».

Президент Грузии обратилась к России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к ЕС, НАТО и России, пишет «Коммерсант». Накануне Зурабишвили выступила со своим первым посланием «О положении страны». В нем президент выразила надежду на ускорение ассоциации с ЕС и похвалилась признанием генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом соответствия Грузии стандартам Альянса. Политику России по отношению к Грузию Зурабишвили назвала «агрессивной» и «оккупационной», отказалась смириться с «ползучей аннексией» Абхазии и Южной Осетии и призвала западных партнеров поднять консультации «на более высокий уровень» ради «сдерживания» России.

«Мир приближается к войне, большой войне»

Запад готовится к войне с Россией, заявили Национальной службе новостей отставные майор Виталий Соколовский и капитан 1-го ранга Константин Сивков. Так они прокомментировали третий за неделю перехват самолета-разведчика у границ России. По мнению Сивкова, Запад «полномасштабно» и «непосредственно» готовится к возможной войне. Соколовский, в свою очередь, сравнил происходящее с 1938 годом — «немецкие самолеты периодически летали вдоль наших границ, а в итоге через три года началась война».

«Мир приближается к войне, большой войне», — подытожил Сивков.

Порошенко попользуется главой «Нафтогаза»

Скорое смещение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева не имеет явной политической подоплеки, но может быть использовано президентом Украины Петром Порошенко, заявил «Газете.ru» политолог Дмитрий Перлин. По его словам, тот факт, что правительство, возмутившись заработками Коболева и раскрытием коррупционной схемы в «Нафтогазе», уже объявило открытый конкурс на должность предправления госкомпании, едва ли напрямую связан с выборами, ведь стартует конкурс 23 марта и продлится 30 дней. Однако Порошенко может использовать все это в своих целях, продемонстрировав, что борется с коррупцией.