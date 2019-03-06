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Тест: Доживете ли вы до старости 

Рамблер 20 часов назад
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
В России стариками принято считать тех, кто дожил до 61 года, тогда как в Испании этого «звания» удостаиваются 74-летние люди. Таковы результаты опроса социологической службы Ipsos.
При этом респонденты, которые положительно относятся к встрече старости, отмечают, что этот возраст для них имеет ряд преимуществ: возможность не работать, больше общаться с членами семьи и друзьями, заниматься тем, что нравится и путешествовать. Из реальных же поступков, которые совершают люди, чтобы подготовить себя к достойной старости, — участники опроса отметили лишь отказ от курения и умеренное употребление алкоголя.
Мы подготовили тест, который поможет вам понять, насколько велики ваши шансы встретить и провести активную старость. Как известно, наши поступки определяют путь. В тесте вы не встретите вопросов о том, бросили вы пить и сколько сигарет в час вы курите. Ведь самые известные долгожители, как мы знаем, не могут похвастаться здоровым образом жизни.
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Общество , Тесты , Испания
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