Кипрский суд освободил израильтянина, разыскиваемого в России за торговлю людьми

Окружной суд кипрского города Ларнака освободил из-под стражи гражданина Израиля Моше Харела, которого в РФ разыскивают за торговлю людьми и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили корреспонденту ТАСС в среду в посольстве РФ в Республике Кипр, решение было вынесено во вторник вечером.

"Посольство РФ подтверждает факт освобождения гражданина Израиля, разыскиваемого в РФ за торговлю людьми и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее потерю человеческого органа. Мы сожалеем о принятии данного решения кипрском судом", — заявили в посольстве РФ в Республике Кипр.

Гражданин Израиля был задержан в кипрском аэропорту города Ларнака в конце декабря 2017 года на основании международного ордера на арест по запросу РФ. В январе кипрский суд постановил, что гражданин Израиля уже был осужден в Израиле за эти преступления, из-за чего запрос на экстрадицию удовлетворен не был. Во вторник истек срок предоставления апелляции по указанному делу, после чего израильтянин был освобожден из-под стражи.