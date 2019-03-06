Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни

Дудь прокомментировал скандал с избиением его родни

Журналист и блогер Юрий Дудь прокомментировал информацию о том, что прокуратура занялась расследованием конфликта с участием его родственников.

«Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм», — приводит слова Дудя издание «Стархит».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что маму и брата Юрия Дудя избили возле их дома в Москве. 39-летний Игорь Дудь находится в процессе развода с женой Юлиец, супруги не могут договориться о месте жительства их общего сына Степана. По утверждению Юлии, Игорь и его мама Анна Степановна похитили ребенка, и ей пришлось обратиться за помощью к своему отцу и его охранникам.

Между сторонами произошел конфликт, в результате которого Игорь Дудь и Анна Степановна получили незначительные травмы.