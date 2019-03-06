Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дудь прокомментировал скандал с избиением его родни 

Рамблер 12 минут назад
Журналист и блогер Юрий Дудь прокомментировал информацию о том, что прокуратура занялась расследованием конфликта с участием его родственников.
На мать Дудя напали в Москве
«Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм», — приводит слова Дудя издание «Стархит».
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что маму и брата Юрия Дудя избили возле их дома в Москве. 39-летний Игорь Дудь находится в процессе развода с женой Юлиец, супруги не могут договориться о месте жительства их общего сына Степана. По утверждению Юлии, Игорь и его мама Анна Степановна похитили ребенка, и ей пришлось обратиться за помощью к своему отцу и его охранникам.
Между сторонами произошел конфликт, в результате которого Игорь Дудь и Анна Степановна получили незначительные травмы.
Общество , Видео , Юрий Дудь , Генпрокуратура РФ , StarHit
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Путин раскрыл планы иностранных спецслужб на Россию
Политика
Скабеева в дорогой обуви взбесила россиян
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение