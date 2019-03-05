СМИ: мать Навки выступила за отмену пенсий

Журналисты рассказали о том, что мать Навки выступила за отмену пенсий. Также СМИ написали об элитной иномарке, на которой она ездит.

СМИ пишут, что Раиса Навка снялась в рекламе программы Сбербанка «Активный возраст», где она призвала россиян радоваться каждой минутой своей жизни.

«Жить нужно каждым днем, каждой минутой, радоваться жизни», — сказала Навка-старшая.

Кроме того, журналисты написали о том, что мать спортсменки выступила за отмену пенсий. Она считает, что пенсии лишь формируют у граждан нереалистичные ожидания от старости и мешают им достигать благополучия своими силами.

Также журналисты рассказали о том, на какой машине передвигается Раиса Навка. Известно, что она ездит за рулем на Mercedes-Benz S 500 4 Мatic Мaybach, стоимость которого оценивается чуть больше чем в 9 миллионов рублей, пишет VladTime.

«На своем Майбахе Навка-старшая, превышая скорость, спешит из шикарной столичной квартиры в подмосковный замок своего зятя, а если Москва ей надоедает, то она отправляется расслабиться в 126-метровые апартаменты своей дочери в Америке», — иронизируют журналисты.

Отметим, что недавно стало известно о том, что у Навки есть заграничный счет. Согласно банковской документации, она не стала закрывать счет в Швейцарии после свадьбы с Песковым.