Журналисты рассказали о том, что мать Навки выступила за отмену пенсий. Также СМИ написали об элитной иномарке, на которой она ездит.
Журналисты выяснили, что мать олимпийской чемпионки в танцах на льду в паре и супруги пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки призвала отказаться от пенсии в России.
СМИ пишут, что Раиса Навка снялась в рекламе программы Сбербанка «Активный возраст», где она призвала россиян радоваться каждой минутой своей жизни.
«Жить нужно каждым днем, каждой минутой, радоваться жизни», — сказала Навка-старшая.
Кроме того, журналисты написали о том, что мать спортсменки выступила за отмену пенсий. Она считает, что пенсии лишь формируют у граждан нереалистичные ожидания от старости и мешают им достигать благополучия своими силами.
Также журналисты рассказали о том, на какой машине передвигается Раиса Навка. Известно, что она ездит за рулем на Mercedes-Benz S 500 4 Мatic Мaybach, стоимость которого оценивается чуть больше чем в 9 миллионов рублей, пишет VladTime.
«На своем Майбахе Навка-старшая, превышая скорость, спешит из шикарной столичной квартиры в подмосковный замок своего зятя, а если Москва ей надоедает, то она отправляется расслабиться в 126-метровые апартаменты своей дочери в Америке», — иронизируют журналисты.
Отметим, что недавно стало известно о том, что у Навки есть заграничный счет. Согласно банковской документации, она не стала закрывать счет в Швейцарии после свадьбы с Песковым.