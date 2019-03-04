Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян

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В РПЦ заявили, что россияне «закончатся к 2050 году» 

Говорит Москва + ещё 3 1 час назад
Протоирей Димитрий Смирнов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что согласен с прогнозами Гайнутдина.
«Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей, и у ингушей. Россияне закончатся к 2050-му году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы».
На вопрос корреспондента о возможности измененить ситуацию протоирей ответил:
«Уже поздно».
Сегодня в Госдуме на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее» председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране значительно увеличится.
«По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане», — приводит его слова агентство Интерфакс.
В феврале этого года фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, согласно которому число мусульман в Российской Федерации составило около 10 млн человек.
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Общество , Видео , Димитрий Смирнов , Равиль Гайнутдин , РПЦ , Госдума , Фонд "Общественное мнение" , Совет муфтиев России , Радиостанция "Говорит Москва" , Интерфакс
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