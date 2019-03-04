Чиновник объяснился за «скотобазу»

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«Я сам в хрущевке живу»: чиновник Роскосмоса извинился за «скотобазу» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Свои извинения Жарков опубликовал в виде комментария в Facebook журналиста Максима Кононенко — судя по всему, в той же записи, где изначально случились оскорбления в адрес жителей хрущевок.
Начальник одного из департаментов Роскосмоса Сергей Жарков извинился за свои слова о жителях «хрущевок», которые якобы представляют собой социально порочную «скотобазу». Сотрудник корпорации признался, что сам живет в хрущевке.
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Свои извинения Жарков опубликовал в виде комментария в Facebook журналиста Максима Кононенко — судя по всему, в той же записи, где изначально случились оскорбления. Сотрудник Роскосмоса заявил, что его слова не имеют отношения к корпорации, и он не хотел никого оскорбить.
соцсети
«Написанные мной комментарии являлись моим личным мнением, никак не связанным с деятельностью госкорпорации «Роскосмос». Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в «хрущевке» и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», — написал Жарков.
Сейчас его комментарий недоступен, поскольку начальник департамента целиком удалил свой аккаунт в Facebook, однако сохранился скриншот. Удаление личной учетной записи произошло на фоне гнева обитателей Сети. После распространения в СМИ новости о «скотобазе» сотни пользователей посетили Facebook Жаркова, чтобы высказать свое неодобрение.
Гневными комментариями пользователи «украсили» последние записи Жаркова. Сначала начальник департамента удалял отдельные посты, однако возмущенные обитатели Сети продолжали приходить в другие записи. В какой-то момент Жарков сдался и удалил либо скрыл свой аккаунт целиком.
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Комментарии176
Общество , Видео , Максим Кононенко , Сергей Жарков , Роскосмос
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