Пока вы спали: Киев готовится к повальной «украинизации» 

Кампания Порошенко обрастает скандалами
Предвыборная кампания президента Украины Петра Порошенко стала скандальной, пишут «Известия». В ходе недавних встреч с избирателями старающийся переизбраться на новый срок Порошенко срывал с них шапки, щипал за носы, хамил, выбивал смартфоны из рук, а неделю назад журналисты и вовсе обвинили «друзей» президента, в том числе замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря, в коррупции. Последнее дало депутату Верховной рады и сопернице Порошенко на выборах Юлии Тимошенко повод начать процедуру импичмента.
Россиянам грозит дефицит алкоголя
Ошибки в госинформсистеме о государственных и муниципальных платежах приводят к необоснованной приостановке продажи алкоголя магазинами. Об этом «Известиям» рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. По его словам, с 1 января, когда чиновники получили право отслеживать неоплаченные ритейлерами штрафы в системе казначейства, ГИС ГМП сбоила уже примерно 10 раз. Каждый из случаев приводил к необоснованной приостановке лицензии на одну-две недели. Ионкин предупредил, что ситуация может и «обостриться», если система не заработает как положено.
Киев готовится к повальной "украинизации"
Верховная рада Украины перед выборами президента вернется к обсуждению скандального «закона о тотальной украинизации», пишут «Известия». Рассмотрение законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» во втором чтении запланировано на 5 марта. В случае принятия документа использование неукраинского языка чиновниками или, например, в сферах науки и образования станет административным правонарушением. Более того, одна из поправок, которую предстоит рассмотреть депутатам, подразумевает уголовное преследование за призывы к двуязычию на Украине.
«Языковой вопрос вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии», — уверен депутат Рады Сергей Лещенко.
Сборы станут налогами
Министерство финансов России промежуточно подвело итоги систематизации и регулирования неналоговых платежей бизнеса, но не смогло его удовлетворить, пишет «Коммерсант». На прошлой неделе Минфин предложил включить ряд неналоговых платежей в Налоговый кодекс, а именно платежи за негативное воздействие на окружающую среду, платежи в счет возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения более чем 12-тонными транспортными средствами, а также отчисления операторов сети связи общего пользования, курортный, экологический и утилизационный сборы. Торгово-промышленная палата России, Российский союз промышленников и предпринимателей и «Опора России» уже готовят обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой воспрепятствовать включению «квазиналогов» в НК.
«Принятие отдельного закона о регулировании неналоговых платежей позволит прекратить практику их бесконтрольного введения и изменения», — объяснил вице-президент ТПП Вадим Чубаров.
Открытие Универсиады удалось
Внимание президента России Владимира Путина на Универсиаде в Красноярске приковывали при помощи металлургов с голым торсом, светящихся собак и снеговиков в скафандрах, пишет «Коммерсант». Все это было продемонстрировано на церемонии открытия Универсиады 2 марта. На следующий день Путин в «расчудесном» настроении с трибун наблюдал за победами российских лыжников.