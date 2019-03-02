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Жена экс-депутата Илона Столье отрицает, что написала пост о «быдле» и «нищебродах» 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: соцсети
Актриса и бывшая жена миллионера, экс-депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье сообщила радиостанции «Говорит Москва», что подаст в суд на СМИ, приписавшее ей это высказывание.
"Нищеброды": Слова экс-жены депутата возмутили россиян
Она уверена, что это заказная информация, опубликованная с целью «выбить её из колеи».
«Это полностью, на 100% фальшивая новость. Я не знаю, каким образом она попала в соцсети, так как на протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве. Вопрос: в каком ресторане это всё было? И в какой соцсети я опубликовала этот пост? Все пишут, что я что-то где-то опубликовала, а потом это стёрла. Немножко выглядит это комично. Заказная фальшь.
Дождусь понедельника и хочу подать в суд. Очень сильно раздражать начали вот это бесполезные и дешёвые новости. Я не знала, что значит слово «нищеброды». Это вообще не моё слово, я его никогда в жизни не употребляла в своём лексиконе и даже не знаю, что оно значит».
Столье связывает скандал с её исками в отношении бывшего супруга.
«У меня сейчас суды касаемо детей. Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому ещё такое надо».
Ранее телеканал «Москва 24» опубликовал в Twitter высказывание Илоны Столье о том, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Столье посчитала, что вход в некоторые заведения должен быть ограничен.
«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заявила 37-летняя актриса.
Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание актрисы.
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Комментарии25
Общество , Виталий Южилин , Илона Столье , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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