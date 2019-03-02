Жена экс-депутата Илона Столье отрицает, что написала пост о «быдле» и «нищебродах»

Она уверена, что это заказная информация, опубликованная с целью «выбить её из колеи».

«Это полностью, на 100% фальшивая новость. Я не знаю, каким образом она попала в соцсети, так как на протяжении многих месяцев я не хожу в рестораны и на данный момент не нахожусь в Москве. Вопрос: в каком ресторане это всё было? И в какой соцсети я опубликовала этот пост? Все пишут, что я что-то где-то опубликовала, а потом это стёрла. Немножко выглядит это комично. Заказная фальшь.

Дождусь понедельника и хочу подать в суд. Очень сильно раздражать начали вот это бесполезные и дешёвые новости. Я не знала, что значит слово «нищеброды». Это вообще не моё слово, я его никогда в жизни не употребляла в своём лексиконе и даже не знаю, что оно значит».

Столье связывает скандал с её исками в отношении бывшего супруга.

«У меня сейчас суды касаемо детей. Я догадываюсь, кто мог сделать такой заказ. У меня отсутствуют доказательства. Могу только догадываться. А кому ещё такое надо».

Ранее телеканал «Москва 24» опубликовал в Twitter высказывание Илоны Столье о том, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах». Столье посчитала, что вход в некоторые заведения должен быть ограничен.

«Как бы грубо это ни звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Люди должны иметь право спокойно отдохнуть за свои деньги, а не лицезреть быдло», — заявила 37-летняя актриса.

Пользователи социальных сетей крайне негативно отреагировали на высказывание актрисы.