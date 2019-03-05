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Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище 

РИА Новости + ещё 80 1 час назад
Фото: РИА Новости
Великого ученого, лауреата Нобелевской премии по физике академика Жореса Алферова похоронили во вторник на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Жорес Иванович Алферов скончался 1 марта на 89-м году жизни. Прощание с Алферовым прошло ранее во вторник в здании Санкт-Петербургского научного центра РАН на Университетской набережной.
На кладбище присутствовали родственники Алферова, его коллеги, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Петербурга. С ученым приехал проститься врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
"Я был лично знаком с Жоресом Ивановичем… Мы провожаем не просто человека, а гения, он был примером во всем — в дружбе, в науке, в умении общаться с людьми. Такого человека наша родная земля не часто рождает, пусть земля ему будет пухом", — сказал у гроба заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Степанов.
После того, как присутствовавшие простились с академиком, почетный караул произвел три залпа в соответствии с погребальным церемониалом для почетных граждан Петербурга, в число которых входил Алферов.
"У российской науки не было более последовательного и яростного защитника, чем Жорес Иванович, который никогда не пасовал ни перед никакими авторитетами и называл вещи своими именами. Он был ярким политиком, блестящим оратором, он был хорошим организатором науки. Это невосполнимая потеря, и мне кажется, что сегодня даже природа соболезновала. Это был выдающийся современник, мы все скорбим, но при этом мы все имели счастье знать его, быть его коллегами и друзьями", — сказал журналистам после траурной церемонии депутат Госдумы Вячеслав Никонов.
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института имени Ульянова (ныне Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени Ульянова (Ленина). С 1953 года Алферов работал в Физико-техническом институте (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе инженером, младшим, старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом. В 1987–2003 годах занимал пост директора ФТИ, в 2003–2006 годах — председатель ученого совета ФТИ. Занимал пост вице-президента Российской академии наук с 1991 до 2017 года.
С 2002 года он возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН. С 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, в котором Алферов стал ректором (c 2015 года — Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН).
Жорес Алферов совместно с Гербертом Кремером в 2000 году был удостоен Нобелевской премии по физике за фундаментальные работы, заложившие основы современных информационных технологий посредством создания полупроводниковых гетероструктур, используемых в сверхвысокочастотной и оптической электронике.
Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств, без которых уже немыслим современный мир: оптоволоконной связи, мобильных телефонов, проигрывателей компакт-дисков и многих других. По существу, работы Алферова открыли людям дорогу в эру электроники, интернета и цифровых технологий.
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Общество , Наука и техника , Жорес Алферов , Александр Степанов , Александр Беглов , Вячеслав Никонов , Госдума , РАН , РИА Новости , Санкт-Петербург
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