Жители российского города не захотели приходить на спектакль Андрея Макаревича

Жители Новосибирска возмутились, что Андрей Макаревич приедет со спектаклем в их город. Они считают, что организаторы должны были отменить выступление артиста за его слова о россиянах.

Андрей Макаревич планирует поучаствовать в театрализованной постановке "История солдата" 14 апреля. В музыкальном спектакле артист исполняет роль солдата.

«Мне страшно интересно было работать над этим спектаклем. Бешеный коктейль: музыка Стравинского (ведь не было бы современного джаза и рок-н-ролла без Стравинского!), сказка Афанасьева в блестящем стихотворном переложении Михаила Успенского, отчего она вдруг оказалась написанной сегодня и про сегодня! Да, и компания «действующих лиц» отличная», — приводят слова Макаревича в пресс-релизе.

Многие интернет-юзеры неодобрительно восприняли эту новость и принялись активно критиковать музыканта. Они полагают, что Макаревич просто наживается на россиянах.

«Не поняла, а зачем в моем городе Макаревич концерты давать собрался? Деньги кончились, бедненький? Мы же тут «быдло» по его словам. Вот ведь беспринципный Иуда, — одни припоминают музыканту стих про быдло, вранье и вонь, скандал из-за которого грянул в 2015 году»

«Надо требовать отмены концерта, полный бойкот, — солидарны с ними другие»

«Он хочет получить денег с людей, которых ненавидит, — пишут третьи», — пишут комментаторы на платформе "Яндекс. Район".

Отметим, что билеты на спектакль достигают 4500 рублей.