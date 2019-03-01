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Тест: Вы умеете экономить на ЖКХ 

Рамблер 1 марта 2019
Фото: РИА Новости /Кирилл Каллиников
Россиянам становится все сложнее выбраться из замкнутого круга: услуги ЖКХ становятся дороже, а наказания за их неоплату — жестче. По данным СМИ, задолженность по ЖКХ в России растет ежегодно в среднем на 5-8%. В общей сложности долги населения по ЖКХ составляют 4,4 триллиона рублей.
Списывать такие долги государство не хочет. У должников отбирают машины, отключают электричество и воду, грозятся выселить в общежитие.
Действительность такова, что счета все же необходимо своевременно оплачивать. А чтобы это можно было себе позволить, необходимо научиться экономно расходовать, в первую очередь, электроэнергию и воду. В конце концов, разумная экономия — уже давно признак состоятельности, а не бедности.
Пройдите тест и узнайте, умеете ли вы экономить на услугах ЖКХ, и как правильно это сделать.
Общество , Тесты , Экономия
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