Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту о рукопожатии исполнил Путин

Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента исполнил перед Новым годом Владимир Путин, скончался в реанимации московской клиники, сообщила РИА Новости мама мальчика Елена Кузнецова . Она также рассказала, что глава государства звонил ей после смерти сына с соболезнованиям.

Коля боролся с острой формой лейкоза. До болезни занимался вольной борьбой и самбо, часто побеждал. В школе, где учился мальчик, его запомнили хорошим другом и прилежным учеником, отзывчивым и добрым. Коля также посещал кружок английского языка и учился играть на домбре.

Мечта пожать руку президенту пришла Коле во сне, и он даже не подозревал, что она сбудется, рассказывал он журналистам в Кремле в день встречи с президентом 27 декабря. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: "очень трогательная вещь, неожиданная для меня". По словам Коли, рукопожатие президента было "крепким".

"Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал", — рассказала мама Коли.

По ее словам, все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор. "Президент прислал огромную корзину с красными розами", — добавила Елена. Мама мальчика также рассказала, что в воскресенье в военно-патриотическом центре, где занимался Коля, пройдут посвященные его памяти соревнования среди кадетов.

В начале декабря прошлого года во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. В одном из них оказалась мечта 10-летнего Коли Кузнецова.