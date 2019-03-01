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Умер болевший лейкозом мальчик, чью мечту о рукопожатии исполнил Путин 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Десятилетний Коля Кузнецов, чью мечту о рукопожатии президента исполнил перед Новым годом Владимир Путин, скончался в реанимации московской клиники, сообщила РИА Новости мама мальчика Елена Кузнецова. Она также рассказала, что глава государства звонил ей после смерти сына с соболезнованиям.
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Коля боролся с острой формой лейкоза. До болезни занимался вольной борьбой и самбо, часто побеждал. В школе, где учился мальчик, его запомнили хорошим другом и прилежным учеником, отзывчивым и добрым. Коля также посещал кружок английского языка и учился играть на домбре.
Мечта пожать руку президенту пришла Коле во сне, и он даже не подозревал, что она сбудется, рассказывал он журналистам в Кремле в день встречи с президентом 27 декабря. Услышав о желании ребенка, Путин отметил: "очень трогательная вещь, неожиданная для меня". По словам Коли, рукопожатие президента было "крепким".
"Коля умер в реанимации в клинике Димы Рогачева 19 февраля, сердце не выдержало. Врачам низкий поклон, делали все возможное и невозможное. Похоронили 23 февраля, в День защитника Отечества. Президент звонил, успокаивал", — рассказала мама Коли.
По ее словам, все расходы на траурные мероприятия взяли на себя власти Кисловодска и губернатор. "Президент прислал огромную корзину с красными розами", — добавила Елена. Мама мальчика также рассказала, что в воскресенье в военно-патриотическом центре, где занимался Коля, пройдут посвященные его памяти соревнования среди кадетов.
В начале декабря прошлого года во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. В одном из них оказалась мечта 10-летнего Коли Кузнецова.
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Комментарии7
Общество , Елена Кузнецова , Владимир Путин , РИА Новости
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