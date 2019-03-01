Скабееву высмеяли за ошибку в эфире

Пользователи твиттера обратили внимание на выпуск программы «60 минут», в котором телеведущая Ольга Скабеева назвала «Молодую гвардию» произведением Михаила Булгакова

Одной из тем очередного выпуска «60 минут» стал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении.

«Если закон примут, а все к этому идет, то все образование <…> будет на украинском языке. <…> То же самое ждет всё культурно-массовое пространство. <…> Интересно, как в этой связи будет выглядеть ну, например, постановка в Театре русской драмы. Наверное, «Молодая гвардия» Булгакова или «Вишневый сад» Чехова будут смотреться весело и забавно», — сказала Скабеева.

Роман «Молодая гвардия» написал Александр Фадеев , а роман Булгакова называется «Белая гвардия».

Интернет-пользователей удивило, что телеведущая не поправила себя, сделав ошибку.

«Ну, кмк, профессионал бы, даже прочитав на автомате, краем мозга бы успел собственный косяк осознать и в следующую же секунду поправиться — типа, «Простите, Фадеева, конечно», — заявил @1antiparty1 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Также пользователи дали ведущей литературные «подсказки».

«Все же знают, что это Анна Ахметова написала», — отметил @UkrDRG.