Тест: Кто вы из русских писателей-эмигрантов?

В начале февраля «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, из которых следует, что 17% россиян готовы к эмиграции. 41% из них — люди в возрасте от 18 до 24 лет.

История знает четыре волны русской эмиграции. В эти периоды страну покидали талантливые люди, среди которых были сегодня всемирно известные писатели и поэты. Кто-то из них сумел сделать головокружительную карьеру на чужбине, кто-то — не справился с тоской по родине и тихо ушел из жизни.

В любом случае, их биографии — яркое доказательство того, что эмиграция — не просто веселое и романтичное приключение. Это еще непростой процесс акклиматизации в местной среде и способность стать востребованным.

Мы предлагаем вам тест, который поможет вам определить, с кем из русских писателей-эмигрантов вы похожи по восприятию жизни на чужбине.