Крым захлестнула опасная эпидемия 

Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Власти проводят экстренную вакцинацию жителей.
В Крыму за последнюю неделю зарегистрировано 28 случаев заболевания корью. Большинство заболевших в Симферополе — дети.
"На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей", — сообщил представитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко. На территории полуострова идет активная вакцинация жителей, передает НСН со ссылкой на Крымское информационное агентство.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой — до 40,5° — воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже.
Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны уже за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.
Единственный способ защиты от опасной болезни — двукратная вакцинация. Иммунитет сохраняется до 25 лет. Затем необходима новая прививка.
Чтобы остановить распространение инфекции, российские специалисты предлагают перенять опыт зарубежных стран и изменить график прививок. В России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину — она защитит от кори, паротита и краснухи.
Вспышки опасного заболевания зафиксированы не только в Крыму. Инфекция распространяется также в Москве, Дагестане и Владимирской области. В группе риска, в основном, дети. Эксперты уверены, что главная причина распространения вируса, в том числе и в Крыму — массовые отказы от вакцинации.