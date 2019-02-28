Крым захлестнула опасная эпидемия

Число заболевших корью в Крыму резко возросло. Власти проводят экстренную вакцинацию жителей.

В Крыму за последнюю неделю зарегистрировано 28 случаев заболевания корью. Большинство заболевших в Симферополе — дети.

"На 25 февраля зарегистрировано уже 28 случаев кори, в том числе 13 детей", — сообщил представитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Олег Гончаренко. На территории полуострова идет активная вакцинация жителей, передает НСН со ссылкой на Крымское информационное агентство.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой — до 40,5° — воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью на коже.

Инфекция передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Сыпь может появиться спустя 14 дней с момента воздействия вируса, при этом заболевшие заразны уже за четыре дня до ее появления. Вспышки приходятся на конец зимы и начало весны.

Единственный способ защиты от опасной болезни — двукратная вакцинация. Иммунитет сохраняется до 25 лет. Затем необходима новая прививка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Форпост Севастополь (@forpost.sevastopol) 27 Фев 2019 в 3:49 PST Чтобы остановить распространение инфекции, российские специалисты предлагают перенять опыт зарубежных стран и изменить график прививок. В России планируют внедрить собственную трехвалентную вакцину — она защитит от кори, паротита и краснухи.

Вспышки опасного заболевания зафиксированы не только в Крыму. Инфекция распространяется также в Москве, Дагестане и Владимирской области. В группе риска, в основном, дети. Эксперты уверены, что главная причина распространения вируса, в том числе и в Крыму — массовые отказы от вакцинации.