Пока вы спали: Порошенко велел наступать 

Порошенко велел наступать
Украина начнет информационное наступление в ответ на «изменение Россией акцентов гибридной войны». Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил президент Украины Петр Порошенко. Открывая накануне оперативно-стратегический сбор с руководящим составом Вооруженных сил, украинский лидер сообщил, что Россия «перенесла усилия на дестабилизацию обстановки внутри» Украины, а ответ на это должен быть «адекватным». Таким Порошенко считает «наступательную» информационную политику, а также охрану важных гособъектов и выполнение силовыми структурами правовых и технических требований с учетом стандартов НАТО.
Зарубежные бренды вернутся в Россию
Вслед за автомобилями Opel на российский рынок могут вернуться и другие бренды, заявил «Известиям» заместитель директора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов. По его мнению, решение французских автомобилестроителей PSA может дать сигнал другим брендам о росте активности в потребительском секторе России. Миронов отметил, что рост экономики РФ хоть и слаб «в целом», однако корпоративные доходы растут благодаря дешевому рублю и дорогой нефти. Рост экономики, уверен эксперт, продолжится и в 2019 году, что будет стимулировать россиян потреблять больше товаров, а зарубежные бренды — возвращаться.
Китайцы считают Байкал «своим северным морем»
Китайские туристы заявляют, что озеро Байкал — «наше великое северное море», а местные жители заявляют «фиг вам», рассказал «Известиям» депутат думы Листвянского муниципального образования Андрей Сизых. По его словам, год-два назад подобное мнение среди туристов из Китая было распространено несколько шире, чем сейчас. Один из них даже оставил соответствующую запись в книге отзывов Байкальского музея, добавив к тому же, что «скоро мы сюда придем».
«Наши люди просто написали сверху "фиг вам"», — рассказал Сизых.
Новак сравнил ГТС Украины с «Жигулями»
Украинский маршрут транзита газа из России — наиболее дорогой, заявил «Газете.ru» министр энергетики Александр Новак. По его словам, это связано с размером тарифа (в 2-2,5 раза выше, чем на всех остальных направлениях), большим износом 50-летней газотранспортной системы Украины, а также с наибольшим расстоянием до европейских потребителей.
«Какой смысл использовать "Жигули", если у вас есть современный автомобиль? "Лада", например», — задался вопросом Новак, отметив, что себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку — 1» почти вдвое дешевле, чем по ГТС Украины.
Банки «завалили» биометрию
Создание в России единой биометрической системы идет с трудом, пишут «Известия». В «Ростелекоме», операторе ЕБС, подтвердили изданию наличие проблем, связав их с зачастую плохим качеством предоставляемых банками слепков лица и голоса клиентов. Между тем несколько анонимных банкиров обвинили в трудностях саму систему, которая часто зависает в процессе отправки слепков. В свою очередь, Ольга Алексюк из Промсвязьбанка отметила, что спрос на сдачу биометрических данных пока не очень высок, так как клиенты не понимают, зачем это нужно.