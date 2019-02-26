Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест: Какой вид спорта подходит именно вам 

Рамблер 18 часов назад
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В конце января президент России Владимир Путин посоветовал россиянам заниматься больше спортом, чтобы меньше болеть. Российское правительство сразу поспешило сделать условия для занятия спортом для своих граждан максимально выгодными. Новый законопроект поможет всем, кто занимается спортом, оформить налоговый вычет при оплате услуг спортивных и оздоровительных учреждений.
Новый тренд налицо — истинные россияне должны быть всегда в спортивной форме. Поэтому если вы относитесь к тем людям, которые ждут понедельника, чтобы начать вести здоровый образ жизни, то вот он. Пора сделать выбор, какому виду спорта отдать предпочтение и заняться своим здоровьем.
Мы предлагаем вам тест, который поможет определиться, какой вид спорта подойдет вам в зависимости от ваших увлечений.
Общество , Тесты , Владимир Путин , Правительство РФ
Читайте также
Видео
США пригрозили России
США В мире
Пока вы спали: Порошенко велел наступать
Общество
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Стеклянная дверь упала на голову женщине
Происшествия
Появилось видео нового боевого робота РФ
Оружие Армия
Эрдоган высказался о «неверном подходе США» по С-400
В мире Армия
В жилом доме поймали пятиметровую кобру
Происшествия Азия
Александр Песков госпитализирован
Шоу-бизнес
Рынска объяснила смерть Малашенко
Общество
Индия и Пакистан начали воздушную войну
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение