Тест: Какой вид спорта подходит именно вам

В конце января президент России Владимир Путин посоветовал россиянам заниматься больше спортом, чтобы меньше болеть. Российское правительство сразу поспешило сделать условия для занятия спортом для своих граждан максимально выгодными. Новый законопроект поможет всем, кто занимается спортом, оформить налоговый вычет при оплате услуг спортивных и оздоровительных учреждений.

Новый тренд налицо — истинные россияне должны быть всегда в спортивной форме. Поэтому если вы относитесь к тем людям, которые ждут понедельника, чтобы начать вести здоровый образ жизни, то вот он. Пора сделать выбор, какому виду спорта отдать предпочтение и заняться своим здоровьем.

Мы предлагаем вам тест, который поможет определиться, какой вид спорта подойдет вам в зависимости от ваших увлечений.