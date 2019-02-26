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Умер поэт Глеб Горбовский 

ТАСС + ещё 1 17 минут назад
Фото: ТАСС
Российский поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Литературной газеты",
"Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо. "Литературная Газета" выражает соболезнование семье и близким покойного", — говорится в сообщении издания.
Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Автор сборников стихов "Поиски тепла", "Косые сучья", "Падший ангел", стихотворений "В коммуналке", "Художнику-модернисту". Также ему принадлежит повесть "Первые проталины" и др. В 1984 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. Горького.
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Общество , Литературная газета , Санкт-Петербург
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