Умер поэт Глеб Горбовский

Российский поэт и прозаик Глеб Горбовский скончался на 88-м году жизни в Санкт-Петербурге , сообщается на сайте "Литературной газеты",

"Совсем недавно на наших страницах отмечалось его 85-летие, но время, увы, неумолимо. "Литературная Газета" выражает соболезнование семье и близким покойного", — говорится в сообщении издания.

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Автор сборников стихов "Поиски тепла", "Косые сучья", "Падший ангел", стихотворений "В коммуналке", "Художнику-модернисту". Также ему принадлежит повесть "Первые проталины" и др. В 1984 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. Горького.