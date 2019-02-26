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Режиссера Марлена Хуциева выписали из больницы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Кинорежиссер Марлен Хуциев выписан из больницы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, которая скончалась 4 января в реанимации.
"Да, Марлена Мартыновича сегодня выписали из больницы, с его здоровьем все нормально", — сказал собеседник агентства.
Марлен Хуциев — режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других картин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.
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Общество , Шоу-бизнес , Марлен Хуциев , Ирина Соловьева , Феликс Миронер , ИТАР-ТАСС
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