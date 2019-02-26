Рынска заявила о возможной насильственной смерти мужа

По словам журналистки, есть подозрения, что Малашенко могли убить. Рынска отметила, что он не оставил предсмертной записки.

Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Ранее Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей супругой Еленой Пивоваровой , а также проблем с деньгами.