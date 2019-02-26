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Рынска заявила о возможной насильственной смерти мужа 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вдова бизнесмена Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что в Испании начали расследование из-за его смерти. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам журналистки, есть подозрения, что Малашенко могли убить. Рынска отметила, что он не оставил предсмертной записки.
Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Ранее Рынска говорила, что Малашенко плохо себя чувствовал на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей супругой Еленой Пивоваровой, а также проблем с деньгами.
Рынска писала в Facebook, что муж до этого «неоднократно пугал» ее «суицидами, разговорами похоронными». При этом он говорил, что «не собирается помирать» до конца судебного процесса по разделу имущества с бывшей женой.
Общество , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
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