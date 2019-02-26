Настя Рыбка хочет стать правозащитником

Бывшая узница тайской тюрьмы рассказала, что начинает проект по защите соотечественников, у которых проблемы с законом в Таиланде

«Я занимаюсь не только тем, что кого-то соблазняю. Мы помогаем ребятам, которые сейчас сидят в Таиланде. Эту деятельность я буду вести всю жизнь. Сидят по полгода, году люди, у которых нет просто денег на билет».

«Секс-тренер» Александр Кириллов (Алекс Лесли) пояснил, что речь идёт о гражданах России, которые содержатся в иммиграционных тюрьмах Таиланда. По его словам, поддержка таким людям со стороны российского государства не оказывается.

«Из иммиграционной тюрьмы людей никто не достаёт. Россия не заботится об этом, и это очень стыдно. И мы решили сами доставать русских из иммиграционной тюрьмы».

Настя Рыбка и Алекс Лесли провели около года в тайской тюрьме. Их обвиняли в создании тайного преступного сообщества и оказании секс-услуг. В итоге их приговорили к условным срокам и выслали из страны.