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Настя Рыбка хочет стать правозащитником 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Бывшая узница тайской тюрьмы рассказала, что начинает проект по защите соотечественников, у которых проблемы с законом в Таиланде.
Об этом Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я занимаюсь не только тем, что кого-то соблазняю. Мы помогаем ребятам, которые сейчас сидят в Таиланде. Эту деятельность я буду вести всю жизнь. Сидят по полгода, году люди, у которых нет просто денег на билет».
«Секс-тренер» Александр Кириллов (Алекс Лесли) пояснил, что речь идёт о гражданах России, которые содержатся в иммиграционных тюрьмах Таиланда. По его словам, поддержка таким людям со стороны российского государства не оказывается.
«Из иммиграционной тюрьмы людей никто не достаёт. Россия не заботится об этом, и это очень стыдно. И мы решили сами доставать русских из иммиграционной тюрьмы».
Настя Рыбка и Алекс Лесли провели около года в тайской тюрьме. Их обвиняли в создании тайного преступного сообщества и оказании секс-услуг. В итоге их приговорили к условным срокам и выслали из страны.
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Общество , Александр Кириллов , Радиостанция "Говорит Москва" , Таиланд
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